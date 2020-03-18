18.03.2020 (15:39)

Участники Армейских международных игр – 2020 обсудили порядок их проведения на 2-ой планирующей конференции

В Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» под руководством начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал - полковника Ивана Бувальцева состоялась 2-я планирующая конференция с участием представителей стран-соорганизаторов АрМИ-2020 и военно-дипломатического корпуса.

Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции. На удаленном доступе присутствовали представители военных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Монголии и Республики Узбекистан, на территории которых будут проводиться конкурсы АрМИ-2020.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителями стран организаторов конкурсов доведена информация о местах проведения практических этапов конкурсов в ходе АрМИ-2020, условиях приема иностранных команд, порядке материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядке пересечения границы эшелонами с военной и специальной техникой. Организаторами конкурсов были озвучены предложения по внесению ряда новшеств

в порядок проведения конкурсов «Танковый биатлон», «Открытая вода», «Военное ралли», «Мастера автобронетанковой техники», «Десантный взвод» и ряда других конкурсов.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2020, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работе и составе Главной судейской комиссии, распределении конкурсов между странами, организации информационного обеспечения.

Армейские международные игры 2020 года пройдут в период с 23 августа по 5 сентября. В ходе Игр планируется провести 31 международный конкурс.

На сегодняшний день конкурсы АрМИ-2020 готовы провести 11 государств: (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Монголия и Республика Узбекистан, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка).

На территории КНР планируется провести 5 конкурсов «Суворовский натиск», «Морской десант», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Авиадартс». На территории Республики Казахстан пройдут три конкурса «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием», «Соколиная охота». В Армении пройдет конкурс «Воин содружества». Республика Беларусь примет конкурсы «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Иран изъявил желание провести конкурс «Глубина». Азербайджанская Республика проведет конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря». Подразделения разведки примет Индия на конкурсе – «Отличники войсковой разведки». Монголия и Узбекистан второй год подряд проведут конкурсы – «Конный марафон» и «Военно-медицинская эстафета» соответственно. Впервые конкурс «Полевая кухня» планируется провести в Республике Шри-Ланка. Остальные 14 конкурсов будут проведены на территории Российской Федерации.

В настоящее время Организационным комитетом уже получено подтверждение об участии в Армейских международных играх -2020 от 28 стран, которые готовы выставить 196 команд.

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