18.03.2020 (14:23)
В Ставрополе отпраздновали 47-ю годовщину гвардейского Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения
В Ставрополе личный состав гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения торжественным мероприятием отметил день образования воинской части.
Мероприятие началось с выноса Боевого знамени. На праздничном митинге командир полка поздравил военнослужащих с праздником. Наиболее отличившимся десантникам, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены награды, ценные подарки и грамоты.
К личному составу обратились почетные гости, среди которых были представители органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края и Ставрополя, а также ветераны прославленной воинской части.
За 47 лет своей славной истории полк вписал немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории ВДВ. 10 военнослужащих части удостоены воского звания Герой Российской Федерации и более 2,5 тыс. человек награждены высокими государственными наградами.
Сегодня личный состав полка продолжает славные традиции предыдущих поколений, преумножая боевую мощь Воздушно-десантных войск.