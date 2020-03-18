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18.03.2020 (14:23)

В Ставрополе отпраздновали 47-ю годовщину гвардейского Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения

В Ставрополе личный состав гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения торжественным мероприятием отметил день образования воинской части.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени. На праздничном митинге командир полка поздравил военнослужащих с праздником. Наиболее отличившимся десантникам, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены награды, ценные подарки и грамоты.

К личному составу обратились почетные гости, среди которых были представители органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края и  Ставрополя,  а также ветераны прославленной воинской части.

За 47 лет своей славной истории полк вписал немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории ВДВ. 10 военнослужащих части удостоены воского звания Герой Российской Федерации и более 2,5 тыс. человек награждены высокими государственными наградами.

Сегодня личный состав полка продолжает славные традиции предыдущих поколений, преумножая боевую мощь Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Годовщины
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