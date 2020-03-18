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18.03.2020 (15:14)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся военно-исторический диктант

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся военно-исторический диктант. Мероприятие было приурочено к 195-летию со дня рождения А.Ф. Можайского. Участникам было предложено 30 вопросов, связанных с жизнью и деятельностью великого конструктора и пионера авиации.        

Всего в диктанте приняли участие более 200 человек, в числе которых курсанты, офицеры и гражданский персонал учебного заведения.

В середине марта академия отмечает 65-летие с даты присвоения имени Можайского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Военное образование
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