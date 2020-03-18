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18.03.2020 (15:01)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО в рамках конкурса «Армейский запас-2020» прошли состязания пожарных команд

В Санкт-Петербурге на территории института профессиональной подготовки Университета Государственной противопожарной службы МЧС России в рамках всероссийского конкурса «Армейский запас-2020» прошли соревнования на лучшую пожарную команду Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Победителям первого этапа, который проводился в соединениях и воинских частях объединения, предстояло в индивидуальном и групповом зачете выполнить комплекс приёмов, применяемых при тушении пожаров. В программу соревнований вошли такие нормативы, как переноска, установка и подъём по ручной выдвижной лестницы в окно третьего этажа учебной башни, боевое развертывание пожарного автомобиля с установкой на водоём и подачей воды через три рукава.

Самым зрелищным этапом конкурса была пожарная эстафета 4 по 100 метров с пожарным стволом, которая включала в себя преодоление разрушенного гаража, двухметрового забора, разматывание пожарных стволов на «буме» (спортивный снаряд для пожарно-прикладного спорта в виде узкой эстакады), а также тушение очага возгорания с помощью огнетушителя.

В состязаниях, проводимых под руководством начальника пожарной службы Ленинградского объединения, приняли участие 11 команд пожарной охраны, более 60 военнослужащих. Победители второго этапа конкурса «Армейский запас» отправятся на первенство среди военных пожарных Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , ПВО , Пожарная безопасность , Соревнования
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