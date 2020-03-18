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18.03.2020 (14:45)

Более 2 тыс. разведчиков ЮВО разгромили условного противника на учениях в Северной Осетии

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Разведчики соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон Серноводский для проведения тактико-специального учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Сигнал о месте нахождения лагеря «диверсантов» поступил от дежурной смены. Подразделения разведки совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» в указанный район и блокировали условного противника в месте его сосредоточения. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера, разведчики нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть свой лагерь.

Всего в недельном тактико-специальном учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 250 единиц вооружения и военной техники соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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