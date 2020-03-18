18.03.2020 (13:37)

Военные повара Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения начали подготовку к конкурсу ВДВ «Армейский запас»

Военные повара Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения приступили к подготовке к конкурсу Воздушно-десантных войск «Армейский запас–2020», где примут участие представители всех соединений и воинских частей ВДВ. В ходе состязаний определится команда, которая представит прославленные войска на всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр «Полевая кухня».

В ресторане «Огонёк» города Иваново для военных поваров соединения прошёл необычный мастер-класс су-шефа ресторана Георгия Соколова по приготовлению оригинальных блюд.

Накануне мастер-повар ресторана подготовил небольшое количество продуктов и сумел показать некоторые хитрости в приготовлении оригинальных блюд.

После небольшого инструктажа и постановки задач для дальнейшей слаженной работы на кухне десантники приступили к практической части занятия. Понимали они су-шефа с полуслова и делали всё, как было показано мастером.

Некоторые блюда вызвали особую заинтересованность в приготовлении, в частности, попкорн из гречневой крупы.

Всего было приготовлено шесть различных блюд из морепродуктов, овощей и фруктов. Своей оригинальностью и вкусовыми качествами блюда удивили присутствующих на дегустации, в числе которых были командир соединения гвардии генерал-майор Николай Чобан и его заместитель по тылу гвардии полковник Юрий Солод.

На этом мастер-классе военные повара Ивановского соединения ВДВ приобрели большой опыт в приготовлении оригинальных блюд и умении их украсить.

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