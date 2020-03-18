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18.03.2020 (14:08)

В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья

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В Абхазии военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в ходе планового двустороннего ротного тактического учения (РТУ) успешно поразили цели, выполнив упражнения боевой стрельбы из штатного стрелкового оружия в прибрежной зоне полигона Нагвалоу.

Ротные тактические группы соединения ЮВО совершили марш на военный полигон Нагвалоу, расположенный на побережье Черного моря, где выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия – АКС-74У, РПГ, ПКМ, ПКП («Печенег»), АК-74М и М3 – по мишенным позициям, имитирующим живую силу противника.

В ходе движения в район выполнения задач мотострелки уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Основной целью РТУ является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений при ведении оборонительного боя в условиях морского побережья, взаимодействие с танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В плановых учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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