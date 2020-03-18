18.03.2020 (13:45)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Специалисты отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 53 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В лесополосе в районе улицы Харьковской Светловского городского округа Калининградской области, саперами инженерного полка было обезврежено 52 артиллерийских снаряда калибра 76-мм и один 152-мм артиллерийский боеприпас. Все найденные взрывоопасные предметы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 500 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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