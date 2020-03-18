18.03.2020 (13:39)

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» прибыло с неофициальным визитом в Индонезию

Сегодня гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» прибыло с неофициальным визитом в Индонезию.

Судно под общим руководством начальника Тихоокеанской океанографической экспедиции капитана 2 ранга Александра Виноградова с 3 марта выполняет задачи дальнего похода к берегам Антарктиды. Плавание проходит при поддержке Русского географического общества и посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Плавание продлится более трех месяцев.

В индонезийском порту Танджунг Приок в Северной Джакарте экипаж пополнит до полных норм запасы воды и топлива, для тихоокеанцев предусмотрен отдых и культурная программа.

Планируется, что визит завершится 21 марта.

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