18.03.2020 (13:39)
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» прибыло с неофициальным визитом в Индонезию
Сегодня гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» прибыло с неофициальным визитом в Индонезию.
Судно под общим руководством начальника Тихоокеанской океанографической экспедиции капитана 2 ранга Александра Виноградова с 3 марта выполняет задачи дальнего похода к берегам Антарктиды. Плавание проходит при поддержке Русского географического общества и посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Плавание продлится более трех месяцев.
В индонезийском порту Танджунг Приок в Северной Джакарте экипаж пополнит до полных норм запасы воды и топлива, для тихоокеанцев предусмотрен отдых и культурная программа.
Планируется, что визит завершится 21 марта.
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