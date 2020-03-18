18.03.2020 (13:29)

В Дагестане военнослужащие Махачкалинского гарнизона готовятся к военному параду

В Дагестане военнослужащие Махачкалинского гарнизона и моряки Каспийской флотилии (КФл) начали активную подготовку к военному параду в честь 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день с личным составом парадных расчетов проводится одиночная строевая подготовка, а также наращивается слаженность действий парадных строёв в составе взводов, отдельных рот и батарей. Тренировки сводных парадных расчетов в составе парадных коробок Махачкалинского гарнизона начнутся в апреле.

В День Победы по главной площади Махачкалы торжественным маршем пройдут около 1000 военнослужащих КФл и Махачкалинского гарнизона и свыше 600 представителей других силовых ведомств. Также в военном параде 9 мая, кроме пеших колонн, пройдет около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей КФл.

Военная техника на параде будет представлена бронетранспортерами

БТР-82А, бронеавтомобилями ГАЗ-2330-14 «Тигр», реактивными системами залпового огня «Град», тягачами Урал-4320 со 122-мм гаубицами Д-30, бронированными разведывательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой военной техникой.

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