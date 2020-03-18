18.03.2020 (13:20)

Летчики ЮВО получили допуск к самостоятельным полетам

Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области сдали зачетные упражнения на допуск к самостоятельному выполнению огневых задач как днем, так и ночью.

Выпускники авиационных вузов 2019 года в течение года выполняли полеты с инструкторами, управляли самолетами в сложных метеоусловиях и смоделированных чрезвычайных ситуациях.

В ходе зачетного упражнения экипажи Су-24М уничтожили на полигонах одиночные и групповые цели с практическим применением средств авиационного поражения, израсходовав при этом около 100 авиабомб различного типа.

Также военнослужащие отработали действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе в случае отказа авиационной техники, а также элементы маневрирования при уклонении от атак истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Все элементы пилотажа осуществлялись на малых и предельно малых высотах до 25 м над землей, на скоростях свыше 1000 км/ч.

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