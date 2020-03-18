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18.03.2020 (13:03)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы, найденные в Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена строителями автодороги недалеко от хутора Поднижний Клетского района Волгоградской области. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как три единицы минометных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Великая Отечественная война (ВОВ)
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