18.03.2020 (12:54)

Расчеты комплекса «Искандер» на Кубани провели ночные электронные пуски ракет во взаимодействии с беспилотной авиацией

С дивизионом ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани проведено ночное тактическое учение во взаимодействии с беспилотной авиацией.

Военнослужащие дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК и произвели электронные пуски ракет по заданным целям с необорудованных позиций во взаимодействии с расчетом беспилотной авиации, выполнившим разведку цели.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время.

Также ракетчики организовали охрану и оборону комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение условных диверсантов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Учение проведено в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии ЮВО в целях совершенствования профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению в ночное время.

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