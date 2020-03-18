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18.03.2020 (12:40)

Сильнейшие танкисты Сахалина и Амурской области соревнуются в третий день окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»

В третий день соревнований на полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае прошли индивидуальные гонки экипажей танковых взводов от общевойсковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской и Сахалинской областях.

Помимо стрельбы из танков, конкурсанты выполняли сложнейшие нормативы по военно-медицинской, технической, инженерной подготовке, РХБ защите. Результаты показали высокий уровень обученности и слаженности всех экипажей.

В результате упорной борьбы лучшим стал экипаж танка Т-72 Б3, представляющий Амурское общевойсковое объединение. Амурчане показали лучшее время при прохождении танковой трассы с множеством препятствий, а также допустили наименьшее количество промахов на огневых рубежах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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