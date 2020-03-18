18.03.2020 (12:33)

В Крыму открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову

В преддверие Дня моряка-подводника на территории школы №7 поселка городского типа Новоозерное прошла церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы Герою России капитану 1 ранга Константину Сомову.

Константин Сомов – выпускник школы 1987 года, поступил в высшее военно-морское училище, по окончании которого проходил службу в различных частях Военно-Морского Флота, а затем в подразделении, осуществляющем испытания и эксплуатацию глубоководных технических средств.

За мужество и героизм, проявленные в годы службы, Константин Сомов был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другими наградами.

Офицер погиб 1 июля 2019 года при ликвидации пожара на автономной глубоководной станции АГС-31 во время проведения батиметрических работ в Баренцевом море. В ходе борьбы за живучесть 14 членов экипажа, в том числе и капитан 1 ранга Константин Сомов, ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, тем самым спасли своих товарищей и предотвратили аварию ядерной энергоустановки аппарата.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2019 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1 ранга Константину Сомову было присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

В траурной церемонии открытия мемориальной доски Герою России приняли участие представители командования Крымской военно-морской базы и армейского корпуса Черноморского флота, учащиеся школы № 7 пгт Новоозёрное, школьные друзья, сослуживцы и родственники Константина Сомова.

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