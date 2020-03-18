18.03.2020 (12:20)

Более 900 военнослужащих задействовано в КШУ с Тульским воздушно-десантным соединением в Рязанской области

Накануне в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск на полигоне Дубровичи в Рязанской области началось командно-штабное учение гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани и гвардейского артиллерийского полка, дислоцированного в г. Наро-Фоминске Московской области Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Руководит учением командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких

В ходе первого этапа с получением сигнала на приведение в высшие степени готовности личный состав подразделений на штатной технике выдвинулся в районы сосредоточения на полигоне в Рязанской области, организовал мероприятия расположения на местности, охраны и маскировки, после чего приступил к планированию предстоящих задач в составе штатной численности воинских частей.

В районах сосредоточения были организованы вопросы всестороннего обеспечения, проведены мероприятия по подготовке подразделений к выполнению задач по предназначению.

В ходе учения будут отработаны вопросы десантирования личного состава и техники, захвата объектов незаконных вооруженных формирований, их блокирования с последующим уничтожением и удержанием выгодного рубежа до подхода основных сил соединения.

Также во время активной фазы учения из самолетов военно-транспортной авиации будет произведено десантировано более 600 военнослужащих и трех единиц боевой техники (БМД-2).

Всего в учении задействовано более 900 человек личного состава и более 70 единиц боевой и специальной техники.

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