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18.03.2020 (11:40)

Военнослужащие Каспийской флотилии лидируют в индивидуальном зачёте окружного этапа конкурса «Снайперский рубеж»

Лучшие снайперы Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) по результатам индивидуального зачёта окружного этапа конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж» вошли в тройку лидеров.

В ходе этапа все снайперы должны были выполнить по пять упражнений, включающих стрельбу на меткость на различных дистанциях, действия снайпера в обороне и наступлении, действия снайперских пар и маскировка на местности.

Команда снайперов КФл стала лидирующей на этапе конкурса, поразив все мишени. Стрелки показали отличные результаты в личном первенстве, выполнив все пять упражнений без штрафных баллов.

Выполнив индивидуальные стрельбы, снайперы КФл начали подготовку к следующему этапу конкурса, где будут соревноваться снайперские пары.

Конкурс проходит в три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперская эстафета. Вооружение, используемое в соревнованиях – 7,62 мм снайперские винтовки СВД со штатными дневными и ночными прицелами, пистолеты Макарова ПМ и учебные гранаты РГД-5.

На полигоне Молькино Краснодарского края около 50 снайперов ЮВО соревнуются за звание лучшего в своём деле, а победители этапа представят команду ЮВО во всеармейском конкурсе «Снайперский рубеж».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Каспийская флотилия
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