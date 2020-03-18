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18.03.2020 (11:18)

Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил партию новейших медицинских комплексов

В воинская часть специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступил на оснащение автоперевязочный модуль (АП-3), в состав которого также входит дезинфицирующий бокс для обеззараживания обмундирования и личных вещей военнослужащих.

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Ставрополье.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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