Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.03.2020 (10:44)

Завершена оцифровка архива военкомата Московской области об участниках Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Московской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны.

Для размещения в музее «Дорога памяти» оцифрованы документы более 671 тыс. фронтовиков. Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учёте ветеранов войны региона.

Однако в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более ста воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже
Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил органы управления подчиненных воинских частей в 4 регионах базирования
Медики танковой армии ЗВО прошли специальную подготовку по извлечению раненых танкистов из поврежденной техники
Береговой ракетный комплекс «Бал» впервые примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая

Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false