18.03.2020 (10:40)

Более 2 тыс. артиллеристов ЮВО выполнили боевые стрельбы в Чечне

Артиллеристы 42-й дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе учения в Чечне уничтожили условного противника и выполнили задачи контрбатарейной борьбы.

В сложной горно-лесистой местности военнослужащие провели разведку, подготовили данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град-М». В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника.

Также артиллеристы отработали «артиллерийскую карусель» – быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций. В реальном бою этот маневр позволяет повысить живучесть артиллерийских батарей.

Занятия проводились на полигонах Альпийский и Гвардеец, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Учения прошли рамках полевого выхода артиллерии 58-й общевойсковой армии ЮВО. В нем приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.



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