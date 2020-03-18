18.03.2020 (10:11)

Специальные тренировочные комплексы для занятий по армейской тактической стрельбе созданы в Амурском объединении ВВО

На полигонах общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, впервые созданы специальные тренировочные комплексы для занятий по армейской тактической стрельбе. Первыми обучение на комплексах прошли более 500 разведчиков объединения.

Новые тренировочные комплексы оборудованы различными препятствиями, преодолевая которые стрелку необходимо поразить подвижные и малоразмерные цели из неудобных положений. Главным критерием оценки является время, за которое военнослужащий проходит маршрут и меткость стрельбы. Стрельба выполняется из штатного стрелкового оружия.

Руководитель занятия может создать для обучаемых различную мишенную обстановку и сложность препятствий с лабиринтами и стенными проломами. Каждое упражнение выполняется с новыми условиями и сложностью, которые добавляются по мере повышения скорострельности военнослужащих.

Новые участки армейской тактической стрельбы позволяют всесторонне подготовить военнослужащих к выполнению боевых задач. Освоение навыков точной скоростной стрельбы – одно из главных составляющих военнослужащего-профессионала.

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