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18.03.2020 (10:01)

Активная фаза командно-штабного учения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовала сегодня в Крыму

Активная фаза командно-штабного учения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения с привлечением военной техники и десантированием для выполнения поставленных тактических задач стартовала сегодня в Крыму.

16 марта в Крыму и Волгоградской области начались командно-штабные учения Воздушно-десантных войск с высадкой воздушного и морского десантов. Учения проходят под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и десантные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Сегодня в рамках учения десантникам предстоит десантироваться на площадку приземления на полигоне Опук в восточной части Крыма, после которого предстоит захватить объекты условного противника и выгодный рубеж, с последующим его удержанием до подхода основных сил соединения.
В десантировании задействовано более 600 военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения  и девять единиц техники.

Погрузка военной техники  в самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России осуществлялась на аэродромах взлета в Крыму и Краснодарском крае накануне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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