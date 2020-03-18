18.03.2020 (08:41)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО прошло специальное учение по ликвидации условной ЧС
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, на «Сергеевском» общевойсковом полигоне завершилось специальное учение подразделений войск РХБ защиты по ликвидации последствий условной техногенной аварии.
В ходе учения личным составом группировки войск РХБ защиты армии ВВО отработаны вопросы разведки и контроля районов условного заражения. Высокие результаты и слаженность действий в санитарной обработке личного состава, вооружения и военной техники, а также дезинфекции автоматизированного полевого лагеря показали подразделения специальной обработки объединения.
К учению привлекалось около 200 специалистов РХБ защиты и более 30 единиц военной техники.
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