18.03.2020 (08:27)

Артиллеристы ВВО применили комплекс БЛА «Орлан-10» для разведки целей на полигоне «Цугол» в Забайкалье

В Забайкальском крае на полигоне Цугол военнослужащие соединения артиллерии Восточного военного округа применили многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для разведки целей в ходе проведения тренировки по управлению огнем.

Мероприятие состоялось в преддверии выполнения боевых стрельб, которые запланированы на конец марта.

Военнослужащие повысили свое мастерство в ведении огня по целям, имитирующим укрепленные позиции «боевиков» с использованием координат, полученных от беспилотников.

Часть занятий состоялась в ночное время, расчеты БЛА «Орлан-10» применили специальную аппаратуру, позволяющую обнаруживать живую силу «противника» по тепловому контуру.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 600 человек, было задействовано более 120 единиц техники, в том числе гаубицы «МСТА-Б», РСЗО «Торнадо-Г», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», станции наземной артиллерийской разведки.

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