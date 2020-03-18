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18.03.2020 (08:12)

Около 1000 специалистов РХБ защиты ВВО приступили к практической отработке задач на полигонах Приамурья

Подразделения  радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, выведены на полигоны для отработки практических задач в рамках  полевого выхода.

Специалисты отработают комплексные задачи по специальной обработке, аэрозольному противодействию, применению огнеметных подразделений, проведению мероприятий РХБ разведки, а также другие вопросы при действиях в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В тренировках будут применяться современные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк», машины специальной обработки АРС-14КМ, комплексы  постановки аэрозольных завес ТДА-2К, а также другая новейшая техника, поступившая в объединение.

На полевом выходе особое внимание будет уделено освоению опыта своевременного обнаружения и нейтрализации последствий применения химического и биологического оружия в современных вооруженных конфликтах.

Интенсивные полевые занятия продлятся около месяца. Всего к мероприятиям привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано до 200 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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