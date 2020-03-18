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18.03.2020 (07:47)

Большой десантный корабль ТОФ «Ослябя» провел совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта на необорудованное побережье

В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Ослябя» провел совместное с подразделениями соединения морской пехоты ТОФ тактико-специальное занятие (ТСЗ) по погрузке и высадке на необорудованное побережье техники и личного состава способом на упор.

Занятие стало одним из элементов практической подготовки морских пехотинцев к тактическому учению соединения, в ходе которого будет отрабатываться в том числе и этот эпизод.

Ранее БДК провел комплекс артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

К ТСЗ на десантном полигоне у мыса Клерка привлекалось около 120 военнослужащих и 20 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли
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