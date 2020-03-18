18.03.2020 (06:48)

Тренировка по управлению танковыми подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии состоялась в Приморье

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа состоялась тренировка по управлению танковыми подразделениями, ударами авиации, огнем артиллерии, средствами ПВО под руководством командующего общевойсковой армии генерал – лейтенанта Олега Цекова.

В мероприятии, которое было организованно на полигоне «Сергеевский» приняло участие более 500 военнослужащих соединений и воинских частей объединения и задействовано порядка 50 единиц техники, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные минометы "Тюльпан", РСЗО БМ-21 "Град" и " Торнадо-Г", САУ "Акация", беспилотные летательные аппараты, ударные вертолеты Ка - 52.

Тренировка проводилась с целью совершенствования слаженности органов военного управления при огневом поражении противника. Проверялись навыки командиров всех степеней в организации учебно-боевых действий и готовность подчинённых подразделений к выполнению поставленных задач.

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