18.03.2020 (06:04)

Новый пункт сбора сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти» открыт в Амурской области

В Доме офицеров в воинского гарнизона Дальней авиации «Украинка» создан пункт сбора и оцифровки информации об участниках Великой Отечественной войны, в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти».

В день открытия нового пункта представители командования авиационного соединения поздравили собравшихся со знаменательным событием. Прибывшие ветераны военной службы, проживающие в поселке Серышево, рассказали присутствующим о подвигах своих отцов, которые участвовали в боях Великой Отечественной войны. Юнармейцы отрядов «Сокол» и «Звезда», являющиеся подшефными у авиационного соединения, загрузили первые сведения о своих родственниках-участниках войны в общую базу данных проекта. Теперь данные о ветеранах навсегда останутся в мультимедийной галерее и не исчезнут в памяти подрастающего поколения. Новый пункт сбора сформирован коллективом авиационного соединения, а также сотрудниками гарнизонного дома офицеров.

С открытием пункта каждый житель военного городка и поселка Серышево сможет принести на пункт сбора фотографии, письма и наградные книжки своих родственников, принимавших участие в боях на фронтах войны, а также тружеников тыла. Данные материалы будут отсканированы и включены в базу проекта «Дорога памяти».

Для увековечивания памяти о своих родственниках, кроме биографических данных необходимо предоставить в военный комиссариат или ближайший пункт сбора информации фотографию участника войны. Информацию можно также загрузить самостоятельно на сайте Министерства обороны РФ. Мультимедийный музей «Дорога памяти» будет возведен на территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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