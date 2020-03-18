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18.03.2020 (05:38)

Во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища пройдёт День открытых дверей

21 марта в Филиале федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Владивостокское президентское кадетское училище) проведёт «День открытых дверей» с целью привлечения нахимовцев нового набора в 5 классы на 2020-2021 учебный год.

Гостям покажут условия в которых проживают и учатся молодые люди, расскажут о перспективах развития инфраструктуры училища.

Учебный корпус училища оснащен самым современным оборудованием, что позволяет вести образовательную деятельность с использованием современных компьютерных технологий, проводить занятия в режиме видеоконференцсвязи с другими образовательными учреждениями Российской Федерации.

Комплектация кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий углубленного уровня.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками. Рабочее место каждого ученика оснащено компьютером.

В настоящее время в филиале с 5 по 9 класс обучается более 300 нахимовцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Нахимовское училище , Военное образование , Президентские училища
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