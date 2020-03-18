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18.03.2020 (04:57)

Специальная техника привлечена к расчистке от снега дорог к военным городкам и пунктам базирования сил ТОФ на Камчатке

Фото Видео

Камчатское подразделение военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа приступило к ликвидации последствий снежного циклона, который обрушился на регион.   Уже вторые сутки проводится расчистка от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

Специально сформированные   дорожные группы осуществляют работу по ликвидации последствий стихии в районах поселков Радыгино, Англичанка, Завойко, Долиновка, Чапаевка, Вулканный, а также в ЗАТО Вилючинск и в Петропавловске-Камчатском. Для выполнения   работ привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника. На отдельных участках уклоны дорог составляют более 20 градусов, что требует наличие высокой квалификации и специальных навыков у водителей, которые осуществляют нарезку направлений и расчистку дорожного полотна.

Всего в борьбе с последствиями природной стихией задействовано   более 20 единиц специальной техники.  В настоящее время от снега расчищено более 170 километров дорог, взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и стоянки самолётах на аэродроме.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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