18.03.2020 (04:57)

Специальная техника привлечена к расчистке от снега дорог к военным городкам и пунктам базирования сил ТОФ на Камчатке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специальная техника привлечена к расчистке от снега дорог к военным городкам и пунктам базирования сил ТОФ на Камчатке

Камчатское подразделение военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа приступило к ликвидации последствий снежного циклона, который обрушился на регион. Уже вторые сутки проводится расчистка от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

Специально сформированные дорожные группы осуществляют работу по ликвидации последствий стихии в районах поселков Радыгино, Англичанка, Завойко, Долиновка, Чапаевка, Вулканный, а также в ЗАТО Вилючинск и в Петропавловске-Камчатском. Для выполнения работ привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника. На отдельных участках уклоны дорог составляют более 20 градусов, что требует наличие высокой квалификации и специальных навыков у водителей, которые осуществляют нарезку направлений и расчистку дорожного полотна.

Всего в борьбе с последствиями природной стихией задействовано более 20 единиц специальной техники. В настоящее время от снега расчищено более 170 километров дорог, взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и стоянки самолётах на аэродроме.

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