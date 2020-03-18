18.03.2020 (04:57)
Специальная техника привлечена к расчистке от снега дорог к военным городкам и пунктам базирования сил ТОФ на Камчатке
Камчатское подразделение военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа приступило к ликвидации последствий снежного циклона, который обрушился на регион. Уже вторые сутки проводится расчистка от снежных завалов автомобильных дорог, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.
Специально сформированные дорожные группы осуществляют работу по ликвидации последствий стихии в районах поселков Радыгино, Англичанка, Завойко, Долиновка, Чапаевка, Вулканный, а также в ЗАТО Вилючинск и в Петропавловске-Камчатском. Для выполнения работ привлечена тяжелая инженерная и другая специальная техника. На отдельных участках уклоны дорог составляют более 20 градусов, что требует наличие высокой квалификации и специальных навыков у водителей, которые осуществляют нарезку направлений и расчистку дорожного полотна.
Всего в борьбе с последствиями природной стихией задействовано более 20 единиц специальной техники. В настоящее время от снега расчищено более 170 километров дорог, взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и стоянки самолётах на аэродроме.