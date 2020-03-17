17.03.2020 (23:27)

Воспитанники СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука завоевали четыре награды на первенстве России младшего возраста

В Твери завершилось Первенство России по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста. Представители Центрального спортивного клуба Армии завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Воспитанница СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука Елизавета Берестовская стала серебряным призером Первенства России по фигурному катанию на коньках младшего возраста в старшей группе, набрав 260,88 балла. Победу одержала Вероника Жилина (273,75 балла). Замкнула тройку лидеров Мария Дмитриева (258,36 балла).

Также обладателем «серебра» стал Лев Лазарев, выступивший в младшей группе мальчиков. С результатом 260,09 балла армеец уступил Армению Федотову (265,35 балла), но обошел Николая Колесникова (259,67 балла).

В старшей группе третий результат продемонстрировал еще один воспитанник СШОР ЦСКА Максим Белявский – 262,60 балла. Первенствовал Всеволод Князев (273,75 балла). Вторым стал Марк Лукин (272,25 балла).

Еще одной обладательницей «бронзы» в Твери стала София Дзепка, выступающая в младшей группе. С результатом 215,98 балла София уступила Софье Титовой (217,67 балла) и Анастасия Марасанова (217,13 балла).

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