17.03.2020 (23:07)

Пловцы высших учебных заведений МО РФ выявили сильнейших на Спартакиаде в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе Военного института физической культуры в рамках Спартакиады образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации по плаванию, посвященной 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, прошли финальные заплывы.

Участниками турнира стали более 200 спортсменов из разных регионов России, представляющие 29 учебных заведений МО РФ.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров турнира приняли участие заместитель начальника филиала (по спортивной работе) ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Иван Богомолов, начальник команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА (по плаванию и прыжкам в воду) майор Алексей Аленин, а также главный судья соревнования подполковник Дмитрий Жучков.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

100 м на спине, мужчины

1 место – Кирилл Шнурин (Военный университет МО РФ) – 0,59,11;

2 место – Александр Камчатов (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 1,00,86;

3 место – Илья Калмыков (Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны) – 1,01,42.

100 м вольный стиль, мужчины

1 место Дмитрий Мысин (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище) – 0,51,68;

2 место – Георгий Криворученко (Военный университет МО РФ) – 0,52,63;

3 место – Владимир Серов (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 0,53,33.

100 м вольный стиль, женщины

1 место – Екатерина Номеровкина (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 1,09,30;

2 место – Марина Огарь (Военная академии воздушно-космической обороны) – 1,15,88;

3 место – Елена Беляк (Военный учебно-научный центр военно-морского Флота «Военно-морская академия») – 1,16,46.

50 м брасс, женщины

1 место – Рената Салахетдинова (Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова) – 0,44,67;

2 место – Александра Волкова (Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского) – 1,03,16.

50 м баттерфляй, женщины

1 место – Анастасия Клименок (Военный университет МО РФ) – 0,33,39;

2 место – Александра Тимофеева (Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь) – 0,31,50.

400 м вольный стиль, мужчины

1 место – Дмитрий Царицын (Военный институт физической культуры) – 4,13,73;

2 место – Владислав Сапожников (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 4,14,48;

3 место – Александр Скрябин (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 4,15,41.

200 м брасс, мужчины

1 место – Андрей Коробейщиков (Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия») – 2,23,79;

2 место – Роман Васильев (Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного) – 2,23,87;

3 место – Егор Козлов (Военный университет МО РФ) – 2,24,61.

200 м баттерфляй, мужчины

1 место – Александр Матушки (Военный институт физической культуры) – 2,11.28;

2 место – Владислав Русин (Военная академия материально-технического обеспечения (II)) – 2,14,11;

3 мест – Всеволод Торосян (Михайловская военная артиллерийская академия) – 2,20,10.

4х100 м комбинированная эстафета

1 место – Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного – 3,55,27;

2 место – Военный институт физической культуры – 3,58,54;

3 место – Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского – 4,05,92.

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