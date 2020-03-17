17.03.2020 (22:31)
В ходе учений подразделения охраны РВСН своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов в Ивановской области
Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.
По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН.
Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.
В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.
ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям,
и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.