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17.03.2020 (22:31)

В ходе учений подразделения охраны РВСН своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов в Ивановской области

Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения  отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений  подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения  инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены  на дальних подступах к полевым позициям,
и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учения
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