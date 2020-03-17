17.03.2020 (22:31)

В ходе учений подразделения охраны РВСН своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов в Ивановской области

Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям,

и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

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