17.03.2020 (21:36)

Команда РВСН стала призерами чемпионата по армейскому рукопашному бою и зимнему офицерскому троеборью

На космодроме Плесецк прошли чемпионаты Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою и офицерскому многоборью.

Соревнования проводились на спортивных объектах космодрома по двум видам спорта: по армейскому рукопашному бою и зимнему офицерскому троеборью, включающему стрельбу, плавание и лыжную гонку.

В чемпионате приняло участие 170 спортсменов всех видов и родов войск, военных округов и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам соревнований в командном зачёте по армейскому рукопашному бою среди видов и родов войск первое место заняла команда Воздушно-десантных войск, на втором месте – команда Воздушно-космических сил, тройку лидеров замкнула команда Ракетных войск стратегического назначения.

По итогам чемпионата по зимнему офицерскому троеборью

в командном зачёте среди видов и родов войск: 1 место – команда Воздушно-космических сил; 2 место – команда Воздушно-десантных войск; 3 место – команда Ракетных войск стратегического назначения.

Все призёры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

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