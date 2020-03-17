17.03.2020 (22:00)

Более 600 военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, в рамках командно-штабного учения, выдвинулись на аэродромы взлета в Крыму и Краснодарском крае

В ходе начавшегося накануне командно-штабного учения с Новороссийском десантно-штурмовым горном соединением, более 600 военнослужащих и 9 единиц техники (БМД-2) выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты Ил-76мд ВТА ВКС России.

По прибытию на аэродромы были проведены подготовительные мероприятия к десантированию и осуществлена погрузка техники в самолеты. Посадка личного состава в самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России пройдет рано утром 18 марта.

По замыслу учения военнослужащим предстоит десантироваться на площадку приземления и необорудованное морское побережье на полигоне «Опук» в Крыму с последующим выполнением задач по захвату и удержанию выгодных рубежей и уничтожением незаконных вооруженных формирований.

В учении задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота.

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