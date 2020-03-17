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17.03.2020 (20:58)

Более ста воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже

Более ста воспитанников Всероссийского движения «Юнармия» примут участие в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Воронеже.

Для участия в параде войск Воронежского гарнизона Западного военного округа сформирован парадный расчёт, в состав которого вошли учащиеся старших классов. Тренировки проводят военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в Воронежской области, совместно с командирами юнармейских отрядов.

Согласно плану подготовки, тренировки будут проводится ежедневно с 1 марта и до начала мая 2020 года. Генеральная репетиция военного парада пройдет на площади Ленина в Воронеже на 7 мая. Регулярная подготовка включает в себя три репетиции в неделю продолжительностью в 1,5 часа, сопровождаемые полевой кухней и горячим чаем.

Всего в подготовке проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих войск Воронежского гарнизона а также задействовано свыше 120 ед.вооружения, военной и специальной техники, а также исторические образцы.

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Метки:
Западный военный округ , Военные парады , Юнармия
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