17.03.2020 (20:42)
Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил органы управления подчиненных воинских частей в 4 регионах базирования
Сегодня под руководством командующего гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева началась командно-штабная тренировка, в ходе которой будут проверены органы военного управления и подчиненные им мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения, воинские части и соединения.
Особое внимание комиссия штаба общевойсковой армии ЗВО уделит вопросам управления соединениями и воинскими частями мотострелковых дивизии с использованием единой автоматизированной системы управления тактическим звеном в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Командно-штабная тренировка в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО продлится с 17 по19 марта. Всего к тренировке привлечено свыше 2 тыс. военнослужащих, а также более 300 ед. вооружения, военной и специальной техники.