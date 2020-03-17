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17.03.2020 (20:42)

Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев проверил органы управления подчиненных воинских частей в 4 регионах базирования

Сегодня под руководством командующего гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева началась командно-штабная тренировка, в ходе которой будут проверены органы военного управления и подчиненные им мотострелковые, танковые, артиллерийские и специальные подразделения, воинские части и соединения.

Особое внимание комиссия штаба общевойсковой армии ЗВО уделит вопросам управления соединениями и воинскими частями мотострелковых дивизии с использованием единой автоматизированной системы управления тактическим звеном в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Командно-штабная тренировка в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО продлится с 17 по19 марта. Всего к тренировке привлечено свыше 2 тыс. военнослужащих, а также более 300 ед. вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий
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