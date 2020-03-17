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17.03.2020 (20:34)

Медики танковой армии ЗВО прошли специальную подготовку по извлечению раненых танкистов из поврежденной техники

В Подмосковье с отдельным медицинским батальоном Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошла комплексная тренировка по извлечению раненых военнослужащих из танков, получивших повреждения в боевых условиях.

По сценарию тренировки во время наступления танкового полка несколько танков Т-80 были подбиты из различного типа вооружения, в следствие чего экипаж был ранен и не мог самостоятельно покинуть поврежденную технику. Медикам необходимо было в условиях приближенным к боевым, под канонаду танковых выстрелов и свист газотурбинных двигателей боевых машин произвести эвакуацию раненых. Выполнение задачи осложнялось тем что танкистов необходимо было извлечь через узкие люки, не позволяющие медикам подобраться к раненым и оказать первую помощь на месте.

В тренировке приняло участие более 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Медицина
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