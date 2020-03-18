18.03.2020 (01:00)

В Тверской области прошло учение по всесторонним видам обеспечения ВТА

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошло учение по всесторонним видам обеспечения.

В рамках мероприятия отрабатывались задачи по загрузке военной и специальной техники в самолеты Ил-76 для последующей переброске в назначенный район, движение автомобильной колонны на аэродром рассредоточения, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и другие задачи подразделений соединения ВТА по предназначению.

Помимо этого были отработаны задачи метеорологического обеспечения площадок десантирования. При этом рассчитывалось атмосферное давление по барометру-анероиду, определялась сила ветра и данные ветрового зондирования у земли и на высотах соответствующими приборами.

Все мероприятия были выполнены в полном объеме и с высоким качеством.

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