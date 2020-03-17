Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.03.2020 (19:18)

На Кубани учат юных поисковиков

В Краснодаре на днях прошел первый обучающий семинар методической просветительской программы «Юный поисковик Кубани» - образовательного проекта ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», который проводится при поддержке регионального отделения «Поискового движения России» и краевой организации ДОСААФ.

На первые занятия в Краснодарскую автошколу ДОСААФ прибыли 60 ребят, представляющих краевые поисковые организации и образовательные учреждения. К программе также присоединились краснодарские представители общественного движения «Волонтеры Победы».

Лекции и занятия провели заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Александр Шепелев, руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко, руководитель школьного поискового отряда «Патриоты Кубани» Павел Боровиков и его заместитель Наталья Скобейко. 

Юных поисковиков познакомили с законодательством в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, историей поискового движения России и Кубани, спецификой архивной работы в базах Минобороны России, работой общественных приемных «Судьба солдата».

Школа юных поисковиков будет действовать в течение всего года. Занятия пройдут до октября на различных площадках: в музеях, поисковых отрядах, образовательных учреждениях, во время походов по местам боевой славы и межрегиональной «Вахты памяти». 

Завершится обучение итоговыми зачетами и вручением юным исследователям свидетельств о прохождении курса.

Программа «Юный поисковик Кубани» реализуется второй год в рамках проекта «Нам доверена Память. Великой Победе - 75» с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Программу мобилизации кадрового резерва ОПК России представили на форуме «Технодоктрина»
Экипажи вертолётов Балтийского флота сражаются за звание «Морской Ас»
В Бурятии на территории танкового соединения ВВО прошел «День открытых дверей»
Курсанты ДОСААФ Белгородской области посвятили марш-бросок памяти героев-десантников

Метки:
Поисковики , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false