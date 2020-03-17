17.03.2020 (19:18)

На Кубани учат юных поисковиков

В Краснодаре на днях прошел первый обучающий семинар методической просветительской программы «Юный поисковик Кубани» - образовательного проекта ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск», который проводится при поддержке регионального отделения «Поискового движения России» и краевой организации ДОСААФ.

На первые занятия в Краснодарскую автошколу ДОСААФ прибыли 60 ребят, представляющих краевые поисковые организации и образовательные учреждения. К программе также присоединились краснодарские представители общественного движения «Волонтеры Победы».

Лекции и занятия провели заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Александр Шепелев, руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко, руководитель школьного поискового отряда «Патриоты Кубани» Павел Боровиков и его заместитель Наталья Скобейко.

Юных поисковиков познакомили с законодательством в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, историей поискового движения России и Кубани, спецификой архивной работы в базах Минобороны России, работой общественных приемных «Судьба солдата».

Школа юных поисковиков будет действовать в течение всего года. Занятия пройдут до октября на различных площадках: в музеях, поисковых отрядах, образовательных учреждениях, во время походов по местам боевой славы и межрегиональной «Вахты памяти».

Завершится обучение итоговыми зачетами и вручением юным исследователям свидетельств о прохождении курса.

Программа «Юный поисковик Кубани» реализуется второй год в рамках проекта «Нам доверена Память. Великой Победе - 75» с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.

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