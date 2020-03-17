17.03.2020 (20:02)
Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва посетили музей Боевой славы в Юрге
Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне посетили музей Боевой славы мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Юрге.
В ходе мероприятия участникам перехода рассказали об истории создании мотострелкового соединения, боевом пути прославленной бригады и о ее Героях.
Музей Боевой Славы был создан по инициативе командования соединения, он расположился в одном из помещений Юргинского машиностроительного завода. Предприятие связано с историей 94-ой стрелковой дивизии. В феврале 1943 года заводчане отправили свои первые пушки на фронт.
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