17.03.2020 (20:02)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва посетили музей Боевой славы в Юрге

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне посетили музей Боевой славы мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Юрге.

В ходе мероприятия участникам перехода рассказали об истории создании мотострелкового соединения, боевом пути прославленной бригады и о ее Героях.

Музей Боевой Славы был создан по инициативе командования соединения, он расположился в одном из помещений Юргинского машиностроительного завода. Предприятие связано с историей 94-ой стрелковой дивизии. В феврале 1943 года заводчане отправили свои первые пушки на фронт.

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