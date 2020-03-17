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17.03.2020 (19:46)

Подразделения РЭБ сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника в небе над Сибирью

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, сорвали навигацию и управление ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника во время учений.

При выполнении учебно-боевых задач, специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) условного противника. Командованием было принято решение на применение современных станций помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя БпЛА неприятеля. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага.

Учения подразделений РЭБ проходят на полигоне «Юргинский», в них принимает участие свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты
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