Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.03.2020 (19:21)

Специалисты Военной академии Генштаба ВС РФ поделились опытом постконфликтного урегулирования в Сирии с индонезийскими военными

Специалисты Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели занятие по тематике постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике для слушателей расположенного в Джакарте Университета обороны Республики Индонезия.

С лекцией перед индонезийскими офицерами и генералами выступил заместитель начальника главного военного вуза России генерал-лейтенант Владимир Савченко, неоднократно выполнявший профильные задачи на территории САР. Он особо отметил роль Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, акцентировав внимание на доставке гуманитарных грузов, оказании медпомощи населению и разминировании жизненно важных объектов. Занятие вызвало неподдельный интерес аудитории и было продолжено в формате ответов на многочисленные вопросы.

В ходе рабочей встречи с ректоратом университета российская делегация достигла договоренностей о расширении взаимовыгодного сотрудничества: создании совместных групп для организации взаимодействия, обмене делегациями преподавателей, проведении занятий для высших офицеров вооруженных сил Индонезии.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, а также иностранных армий. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз удостоен орденов Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также 12 наград зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военно-воздушной академии стартовала конференция по вопросам развития радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов
Командующий войсками ЗВО обсудил с белорусской военной делегацией совместную подготовку войск
На форуме «Армия-2020» обсудят проблемы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса
На Международный военно-технический форум «Армия-2020» приглашены более 130 иностранных делегаций

Метки:
Военная академия , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false