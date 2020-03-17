17.03.2020 (19:21)

Специалисты Военной академии Генштаба ВС РФ поделились опытом постконфликтного урегулирования в Сирии с индонезийскими военными

Специалисты Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели занятие по тематике постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике для слушателей расположенного в Джакарте Университета обороны Республики Индонезия.

С лекцией перед индонезийскими офицерами и генералами выступил заместитель начальника главного военного вуза России генерал-лейтенант Владимир Савченко, неоднократно выполнявший профильные задачи на территории САР. Он особо отметил роль Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, акцентировав внимание на доставке гуманитарных грузов, оказании медпомощи населению и разминировании жизненно важных объектов. Занятие вызвало неподдельный интерес аудитории и было продолжено в формате ответов на многочисленные вопросы.

В ходе рабочей встречи с ректоратом университета российская делегация достигла договоренностей о расширении взаимовыгодного сотрудничества: создании совместных групп для организации взаимодействия, обмене делегациями преподавателей, проведении занятий для высших офицеров вооруженных сил Индонезии.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, а также иностранных армий. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз удостоен орденов Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также 12 наград зарубежных стран.

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