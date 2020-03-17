17.03.2020 (19:01)

Российская военная делегация обсудила сотрудничество в науке и образовании с делегацией Министерства обороны Индонезии

Российская военная делегация во главе с начальником Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Владимиром Зарудницким в ходе рабочей поездки в Джакарту (Индонезия) обсудила перспективы развития двусторонних контактов в сфере науки и образования.

Индонезийская сторона выразила заинтересованность в подготовке старших и высших офицеров на базе главного военного вуза России, назвав среди приоритетных дисциплин национальную безопасность, государственное управление, стратегию и оперативное искусство.

Также стороны обсудили организацию совместных научных исследований и проведение научно-практических конференций.

Кроме того, генерал-полковник Владимир Зарудницкий провел встречу с министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, в рамках которой обсудил актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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