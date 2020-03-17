Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.03.2020 (19:01)

Российская военная делегация обсудила сотрудничество в науке и образовании с делегацией Министерства обороны Индонезии

Российская военная делегация во главе с начальником Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Владимиром Зарудницким в ходе рабочей поездки в Джакарту (Индонезия) обсудила перспективы развития двусторонних контактов в сфере науки и образования.

Индонезийская сторона выразила заинтересованность в подготовке старших и высших офицеров на базе главного военного вуза России, назвав среди приоритетных дисциплин национальную безопасность, государственное управление, стратегию и оперативное искусство.

Также стороны обсудили организацию совместных научных исследований и проведение научно-практических конференций.

Кроме того, генерал-полковник Владимир Зарудницкий провел встречу с министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, в рамках которой обсудил актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военно-воздушной академии стартовала конференция по вопросам развития радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов
Командующий войсками ЗВО обсудил с белорусской военной делегацией совместную подготовку войск
На форуме «Армия-2020» обсудят проблемы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса
На Международный военно-технический форум «Армия-2020» приглашены более 130 иностранных делегаций

Метки:
Военная академия , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false