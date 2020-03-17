17.03.2020 (19:14)

Более 50% военной техники ЮВО из состава механизированной колоны Парада Победы доставлено в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону доставлено более 50% военной техники соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) из состава механизированной колоны военного Парада Победы, который пройдет в столице Дона.

Кроме того, к месту проведения тренировок парадных расчетов из Краснодарского края привезли исторические образцы военной техники Т-34-85, грузовой автомобиль Газ-АА «полуторка» с 76-мм дивизионной пушкой образца 1942 года ЗиС-3 и легендарная БМ-13 «Катюша».

Доставка военной техники на расстояния более 700 км осуществляется железнодорожными эшелонами и в составе механизированных колонн.

До конца недели вся техника, задействованная в Параде Победы, будет доставлена в город. Всего в механизированной колонне военного Парада в Ростове-на-Дону будет задействовано около 150 единиц военной и авиационной техники.

9 мая на территории дислокации объединений и соединений ЮВО в городах Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск состоятся военные парады в которых примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники. Для жителей и гостей городов будут представлены бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника.

Около 130 современных самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО будет задействовано в воздушной части военных парадов в семи городах на территории ЮВО, в том числе в Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Владикавказе.

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