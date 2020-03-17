17.03.2020 (18:35)

В Амурской области в гарнизоне Украинка открыт пункт сбора сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В Амурской области в Доме офицеров гарнизона дальней авиации Воздушно-космических сил Украинка начал функционировать пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны для проекта Минобороны России «Дорога памяти».

Данный пункт сбора сформирован силами командования авиационного соединения, а также сотрудниками гарнизонного Дома офицеров.

На открытии пункта присутствовали представители управления авиационной дивизии, директор Дома офицеров и юнармейские отряды «Сокол» и «Звезда», являющиеся подшефными соединения, а также ветераны дальней авиации, которые рассказали присутствующим о подвигах своих отцов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Каждый житель военного городка и поселка Серышево (Амурская обл.) сможет принести на пункт сбора фотографии, письма и наградные книжки своих родственников, принимавших участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу. Данные материалы будут в дальнейшем оцифрованы и включены в базу проекта «Дорога памяти».

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