17.03.2020 (18:45)

С нахимовцами из Санкт-Петербурга проведены практические занятия по посадке на спасательный плот

Воспитанники 9 класса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге в рамках программы по профессиональной ориентации «Быть моряком – это честь и призвание!» начали прохождение курса подготовки для предстоящего выхода в море на учебных катерах Ленинградской военно-морской базы.

Такая подготовка осуществляется в соответствии с Указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации работы в довузовских военно-морских учебных заведениях по популяризации военно-морских традиций, приобщению нахимовцев и морских кадет к морскому делу.

Одним из условий допуска нахимовцев к выходу в море является изучение и овладения теоретическими и практическими навыками безопасных действий на воде и посадки в спасательный плот. Практические зачетные занятия с воспитанниками 5 курса проводят опытные преподаватели и инструкторы кафедры «Управления живучестью корабля» Военного института (военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова».

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