17.03.2020 (18:24)

Командующий войсками ЮВО вручил призы и грамоты победителям окружного этапа фестиваля прессы «Южный Медиа-Ас-2020»

В Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников вручил призы и благодарственные грамоты победителям окружного этапа VI Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-Ас–2020».

Лучшие журналистские работы конкурса были отмечены в девяти номинациях для сотрудников телевизионных СМИ, радиостанций, интернет-изданий, фотографов и информационных агентств.

Церемония награждения победителей состоялась на территории мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. В воинской части журналисты побывали на современном пункте отбора на военную службу по контракту, увидели экспозицию военно-патриотического парка, где возложили цветы к бюсту командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза дважды Героя Советского Союза Ивана Конева, а также ознакомились с работой пункта управления полка.

Среди представленных материалов региональных СМИ в номинации «На острие атаки» лучшей признана работа «Ночной штурм вершины в полной экипировке» — телесюжет о финале конкурса «Эльбрусское кольцо» корреспондента телеканала «Звезда» Ксении Николаевой.

В номинации «Молния», где оценивались лучшие работы информагентств, победу одержал специальный корреспондент информационного агентства «Интерфакс-Юг» Егор Сильченко.

В номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу победил фотокорреспондент «Международного информационного агентства «Россия сегодня» Сергей Пивоваров.

Победителем в номинации «Прорыв года» с сюжетом «Выпускники военных вузов получили новые квартиры в микрорайоне «Суворовский» стала корреспондент ГТРК «Дон-ТР» Елена Туманян.

Старший редактор службы радиовещания государственной телерадиокомпании «Дон-ТР» Елена Плигина одержала победу в номинации «Командный голос».

В номинации «Сила слова» победителем стал собственный корреспондент редакции газеты «Наше время» Аркадий Будницкий с публикацией «Комплекс для борьбы с подводными диверсантами», посвященной открытию учебно-тренировочного комплекса отряда ПДСС Новороссийской военной базы Черноморского флота.

Приз номинации «Проект специального назначения» вручили режиссеру телестудии Черноморского флота Владимиру Касаткину. Один из выпусков программы «Отражение» был посвящен проведению на территории ЮВО военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

В номинации «Стиль жизни» за лучший материал в периодическом издании победу одержал корреспондент газеты «Волгоградская правда» Александр Фолиев.

В номинации «Лучшие кадры» победил новостной репортаж «Награда нашла героя: ветеран из Ростовской области получил Орден Красного Знамени спустя 76 лет» собственного корреспондента ВГТРК, заведующей региональным корбюро в Ростове-на-Дону Вероники Богма.

В конкурсе принимали участие журналисты из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Дагестан, Северная Осетия, Южная Осетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Крым.

В дальнейшем творческие работы победителей окружного этапа конкурса примут участие в финальном этапе, который пройдет на уровне Минобороны России в Москве.

Фестиваль прессы «Медиа-Ас», организованный Минобороны России, проводится в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ.

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