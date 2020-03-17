17.03.2020 (18:00)

«Юнармия» отсчитывает «Шаги к Победе»

«Юнармия» сохраняет историческую память. Почти месяц назад в движении дали старт уникальному мультимедийному проекту «75 шагов к Победе». Каждый шаг — это сводки с фронта, оформленные в зрелищный и познавательный видеоролик.

Проект разработан специально для социальных сетей. Каждая мини-серия юнармейской «документалки» набирает до 10 тыс. просмотров.

По словам столичного юнармейца Евгения Аксенова, проект «75 шагов к Победе» помог переосмыслить многие вещи.

«Моя бабушка мне много рассказывала про войну со слов своего отца — фронтовика. Но и на ее долю выпали тяжелые послевоенные испытания, когда детям пришлось наравне со взрослыми восстанавливать разрушенную немцами страну. Разве можно забыть об этом подвиге? Но одно дело, когда листаешь старые черно-белые фотографии или слышишь воспоминания очевидцев, совсем другое — эффект полного погружения в историю. В этих роликах сконцентрирован максимум информации, той, что берет за душу и заставляет искать подробности в учебниках истории», — добавил Евгений Аксенов.

Именно такого эффекта и добивались в «Юнармии», подчеркнул лидер движения, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

«Нельзя допустить того, чтобы дети засомневались в том, что для нас, взрослых, действительно важно! Проект «75 шагов к Победе» — это дань героическому подвигу советского народа. Ведь цена ему — миллионы жизней, унесенных войной. Пусть молодежь знает историю своей страны, гордится своими предками, помнит о ветеранах и сохраняет преемственность поколений», — пояснил он.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было основано три года назад по инициативе Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента России. На сегодняшний день ряды движения насчитывают более 670 тыс. участников. Основной задачей «Юнармии» является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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