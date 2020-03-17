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17.03.2020 (17:45)

В Центральном Доме Российской Армии открылась выставка картин «Живопись на два голоса»

В выставочном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялась церемония открытия выставки картин «Живопись на два голоса», в которой представлены картины двух известных художников: заслуженного художника Российской Федерации Александра Стасюка и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Павла Бойко.

Яркая, красочная экспозиция работ двух мастеров кисти посвящена весне, любви и женской красоте. В экспозиции представлены натюрморты с завораживающими цветами, олицетворяющие российскую природу лирические пейзажи и портреты представительниц прекрасного пола.

«Наши уважаемые художники подарили уникальную возможность прикоснуться к настоящему искусству, в данном случае – с его весенним теплом и красотой», - сказал на церемонии открытия выставки начальник отдела культуры ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Михайлов.

Созвучно теме выставки прозвучало выступление заслуженной артистки Российской Федерации Натальи Пярн, которая, как всегда, мастерски прочитала проникновенные стихи, посвящённые женщинам.

Первую экскурсию по выставке провела экскурсовод выставочного зала ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Тихомирова, которая, говоря о работах художников, отметила, что «такие произведения способны заставить зазвучать самые сокровенные струны человеческой души».

А приглашённый на презентацию ученик Александра Стасюка художник Константин Поляков, заметил, что название выставки «Живопись на два голоса» очень удачно совпадает с тем ощущением, что картины живые и они будто говорят со зрителем о вечных ценностях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Социальное развитие
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